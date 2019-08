Speciale Champions - Slavia Praga, dodici anni dopo di nuovo ai gironi

Dodici anni dopo, di nuovo la fase a gironi, dopo aver battuto il Cluj. Lo Slavia Praga è, oggettivamente, una delle migliori "pesche" da poter fare in termini assoluti, per le avversarie in Champions League. La squadra della capitale, una stella rossa come singolo, vive il terzo anno del ciclo guidato dal tecnico Jindrich Trpisovsky, allenatore emergente del panorama calcistico ceco. Al secondo anno ha raggiunto il secondo posto e la vittoria della Coppa della Repubblica Ceca. Successo quest'ultimo bissato anche nella passata stagione, quando però lo Slavia ha centrato anche il titolo nazionale, il quinto nella sua storia.

Il mercato -

Dall'Arabia Saudita è tornato in Europa il romeno Nicolae Stanciu, trequartista che da qualsiasi punto di vista rappresenta il maggior colpo di calciomercato del club ceco. Con lui, il terzino destro Holes e il centrale Hovorka. Verso l'Italia si è spostato l'esterno Jaromir Zmrhal, oggi al Brescia. È andata in Grecia una vecchia conoscenza degli scout europei come Miroslav Stoch. La cessione più remunerativa, però, è stata quella del difensore centrale Michael Ngadeu Ngadjui al Gent, per 4,5 milioni di euro.

La stella - Tomas Soucek

Classe '95, è stato a lungo seguito dalla Fiorentina negli ultimi tempi della gestione Corvino. Ceco, dall'alto dei suoi 192 centimetri ha un impatto di peso soprattutto sul gioco degli avversari, per poi far ripartire quello dei suoi compagni. Da giovane ha giocato come difensore centrale, per poi avanzare il suo raggio d'azione. Destro di piede, debole col sinistro, con le sue lunghe leve può andare in difficoltà nello stretto. Ma è senza dubbio il leader della squadra. Affinità col gol? Discreta: 29 gol in 140 partite con lo Slavia.

La possibile rivelazione - Alex Kral

Giovane ma non giovanissimo, come tutta la squadra ceca che ha un'età media di 27 anni. Il ragazzone (185 centimetri) di Kosice è un classe '98, cresciuto nelle giovani dello Slavia, maturato col Teplice e poi rientrato alla base. Contratto in scadenza nel 2023. Il suo ruolo principale è quello del mediano davanti alla difesa, ma in carriera è stato impiegato sia come mezzala che come trequartista. Un giocatore duttile, che fa del recupero dei palloni la sua arma migliore ma che grazie alla sua tecnica è in grado anche di impostare.

L'undici tipo

Modulo di partenza, il 4-2-3-1. Alcune gerarchie da definire: la nostra rivelazione Kral deve contendere al più esperto Husbauer il ruolo da titolare al fianco di Soucek. In difesa ballottaggio sulla sinistra tra Boril e Zeleny. Per quanto riguarda l'attacco, capitan Milan Skoda soffre la concorrenza di Yusuf. Sulla trequarti troveranno spazio anche Ibrahim Traoré e Lukas Masopust.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Kral, Soucek; Van Buren, Stanciu, Olayinka; Skoda.