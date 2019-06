Speciale Copa America: si parte stanotte. Il calendario della competizione

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

Su e giù per il Brasile, da metà giugno a inizio luglio. La 46^ edizione della Copa America prenderà il via (ora italiana) nella notte tra venerdì e sabato. A giocare la gara inaugurale, i padroni di casa contro la Bolivia sulla carta cenerentola del girone. Poi via a grandi sfide: per i tifosi italiani, ovviamente, saranno tutte in tarda serata, o addirittura nella notte.

I gironi non hanno uno stadio di riferimento, le sedi della competizione sono sei: Belo Horizonte, Rio De Janeiro, Salvador de Bahia, San Paolo (due stadi), Porto Alegre. Al Morumbi la prima partita, la finalissima al Maracanà. Di seguito l'intero calendario della competizione.

GIRONE A

Sabato 15 giugno

02.30 Brasile-Bolivia

21.00 Venezuela-Perù

Martedì 18 giugno

23.30 Bolivia-Perù

Mercoledì 19 giugno

02.30 Brasile-Venezuela

Sabato 22 giugno

21.00 Bolivia-Venezuela

21.00 Perù-Brasile

GIRONE B

Domenica 16 giugno

00.00 Argentina-Colombia

21.00 Paraguay-Qatar

Mercoledì 19 giugno

23.30 Colombia-Qatar

Giovedì 20 giugno

02.30 Argentina-Paraguay

Domenica 23 giugno

21.00 Qatar-Argentina

21.00 Colombia-Paraguay

GIRONE C

Lunedì 17 giugno

00.00 Uruguay-Ecuador

Martedì 18 giugno

01.00 Giappone-Cile

Venerdì 21 giugno

01.00 Uruguay-Giappone

Sabato 22 giugno

01.00 Ecuador-Cile

Martedì 25 giugno

01.00 Cile-Uruguay

01.00 Ecuador-Giappone

QUARTI DI FINALE

Venerdì 28 giugno

02.30 Da definire-Da definire

21.00 Da definire-Da definire

Sabato 29 giugno

01.00 Da definire-Da definire

21.00 Da definire-Da definire

SEMIFINALI

Mercoledì 3 luglio

02.30 Da definire-Da definire

Giovedì 4 luglio

02.30 Da definire-Da definire

FINALE 3° POSTO

Sabato 6 luglio

21.00 Da definire-Da definire

FINALE

Domenica 7 luglio

22.00 Da definire-Da definire