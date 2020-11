Speciale Europei. Una Macedonia (del Nord) d'entusiasmo, Cenerentola al gran ballo

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Se è vero come è vero che la formula della Nations League lascia perplessi, perché più che il merito regala a tutti un'opportunità, con un poco lineare concetto democratico, dall'altra offre storie incredibili. Come le lacrime di Pandev, di Elmas, di Angelovski, e di un popolo intero. Di una nazione che fino al 2019 s'è chiamata ufficialmente Repubblica di Macedonia e che per questo è stata coinvolta in una disputa con la Grecia. Il parlamento decise di cambiare nome e di renderlo effettivo nonostante il mancato raggiungimento del quorum. Senza uno sbocco al mare, circondato da terra, ha preso il volo per raggiungere un oceano di sogni. Olanda, Ucraina, Austria le avversarie. Sulla carta parte dietro, ma alle favole non c'è mai limite.

La stella - Goran Pandev (Genoa)

L'ultima avrebbe dovuto essere la stagione delle scarpette al chiodo. Poi ha deciso di continuare e di vivere quella che, nonostante una carriera di successi e soddisfazioni, è stata la notte più bella. Perché ha rappresentato il suo popolo e la possibilità di andare oltre l'ostacolo, con la vittoria contro la Georgia. Trentasette anni e non sentirli.

L'uomo mercato - Enis Bardhi (Levante)

Di fatto è il giocatore più interessante tra quelli che non militano in Italia. Dal piccolo Shkupi vola in Svezia e poi in Danimarca, da lì in patria ancora e poi in Ungheria. Sembra la carriera di una promessa mancata ma il Levante intravede, nel 2017, doti che altri non hanno saputo scoprire. Punto fermo del club spagnolo, è un centrocampista centrale e di fascia sinistra, interno, dotato di un tiro eccezionale, che aspetta solo la vetrina internazionale per fare il salto che attende a venticinque anni.

La possibile rivelazione - Eljif Elmas (Napoli)

Elmas andava bene sia come stella che come uomo mercato. Solo che per la prima, per il gol contro la Georgia, per la storia e per il valore, è impossibile non mettere Pandev. E come 'uomo mercato' non sarebbe d'accordo Aurelio De Laurentiis: lo ha prelevato dal Fenerbahce per renderlo non solo giocatore di passaggio ma un caposaldo del Napoli del presente e del futuro. Chiaro: un Europeo da top potrebbe attirare gli occhi di tanti club. E magari garantirgli un maxi rinnovo.

L'undici tipo - Dimitrievski; Bejtulai, Velkovski, Musliu; Ristovski, Ademi, Elmas, Bardhi, Alioski; Nestorovski, Pandev. All. Angelovski.