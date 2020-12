Speciale Mondiali, la Bulgaria: Despodov la stella. Ad oggi manca il ct

vedi letture

Non la più complicata delle avversarie, ma una delle più ostiche se guardiamo a quelle possibili dalla quarta fascia. Ecco una breve fotografia della Bulgaria, prossima avversaria dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Con una grossa incognita: al momento, la nazionale non ha un commissario tecnico. Il contratto di Georgi Dermendzhiev è infatti scaduto e il suo successore sarà deciso soltanto a gennaio.

La stella - Kiril Despodov (CSKA Sofia)

Buon fisico, discreta tecnica, tanta duttilità. In Italia lo abbiamo visto brevemente, ma è tuttora di proprietà del Cagliari, anche se a ottobre è rientrato in patria, in prestito con diritto di riscatto. In questa stagione non ha ancora potuto brillare, ma è sicuramente l’uomo più atteso.

L'uomo mercato - Bozhidar Kraev (Midtjylland)

Classe ’97, è finito all’estremo nord d’Europa, dopo essere esploso nel Levski Sofia e aver transitato per il Portogallo. Trequartista di 186 centimetri, in nazionale gioca spesso e volentieri da falso nove o centravanti vero e proprio. In questa stagione, 16 presenze e un gol con la maglia dei danesi.

La possibile rivelazione - Filip Krastev (Slavia Sofia)

Classe 2001, centrocampista dal buon fisico, capace di giocare in tutti i ruoli della mediana. Ed è già in orbita Manchester City: a gennaio si trasferirà infatti al Lommel SK, formazione belga che fa parte del City Football Group e a luglio ha sborsato 2,3 milioni di euro per sottrarlo allo Slavia, lasciandolo in prestito a Sofia.

L’undici tipo - (4-2-3-1): Lukov; Popov, Dimitrov, Angelov, Cicinho; Malinov, Tsvetkov; Delev, Nedelev, Despodov; Kraev.