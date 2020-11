Speciale scouting. Seminare, raccogliere. La strategia Samp per arrivare prima degli altri

Seminare. Raccogliere. Valorizzare. La filosofia del mercato e dello scouting della Sampdoria è tutta in tre termini. Che sono il segno delle stagioni, dei periodi, degli anni, della programmazione. Di una società che oggi pensa a dopodomanie così via. Che è stata tra le prime a battere il mercato slovacco con Milan Skriniar, ceco con Patrik Schick, poi scandinavo con i tanti ora in rosa e che adesso viaggia spedita verso nuovi orizzonti.

La struttura ai tempi del Covid Coordinata da Riccardo Pecini, la struttura scouting ha quattro scout full time per Italia ed Europa più due in Sudamerica oltre a tanti che solitamente visionano le singole regioni italiane e i campionati giovanili. Il lockdown ha di fatto inficiato sul numero di partite e giocatori visti, ma i ragazzi presi nell'ultima sessione erano già stati visionati in tutto e per tutto entro marzo. La programmazione: iniziamente vengono visionati 3/4 campionati per scout, poi vengono incrociati. Adesso, con le frontiere semi-chiuse, gli uomini mercato del Doria hanno visto il possibile, nelle nazioni confinanti. A novembre, ovvero in questi giorni, inizia la scrematura dei talenti più interessanti ma per lo step successivo, ovvero per la revisione 'live' di Pecini e degli altri scout, è ora tutto in stand-by. Per ora, tutto video, tramite Wyscout, Statsbomb, Driblad, Opta e altri programmi di tracking-data.

Semina, raccolta E' la filosofia del mercato della Sampdoria che ha portato profitti importanti nelle casse di Ferrero. Trovati talenti in Slovacchia e Repubblica Ceca, i mercati sono diventati inflazionati e allora ci sono stati due-tre anni di lavoro in cui gli scout si sono spostati in Scandinavia. Da lì, il 'raccolto', ovvero la stretta su giocatori poi presi (Damsgaard & co). Adesso la Scandinavia sta diventando un territorio altrettanto battuto e allora i blucerchiati si stanno spostando su altre parti del globo. Che voglion tenersi strette, in attesa che la semina dia i suoi frutti. Sarà il mercato a raccontarle.