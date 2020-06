Sport analizza l'affare Lautaro-Barcellona: "Complicato per colpa... Del PSG"

Sport, quotidiano catalano, fa il punto sull'obiettivo Lautaro Martinez per il Barcellona e analizza tutte le difficoltà che sta incontrando la squadra iberica nella corsa al Toro. "E' colpa del PSG", titola. La spiegazione è chiara: i soldi incassati dall'Inter per la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain hanno reso meno complicata e obbligata la cessione di Lautaro. E per questo non scende dalle sue valutazioni: il Barça è a 65 milioni più Junior Firpo, l'Inter ne chiede almeno 20 in più.