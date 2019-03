© foto di Simone Bernabei

"Il Barça offre 60 milioni più bonus per De Ligt", titola questa mattina Sport, quotidiano vicino ai blaugrana. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del pressing del PSG per provare ad anticipare Juve e Barça e ora i catalani provano a rispondere: 60 milioni più bonus, una offerta che se confermata sarebbe molto vicina ai 65 milioni richiesti dall'Ajax per il cartellino.