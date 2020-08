Sport sul futuro di Messi: "Solo PSG, Inter e Juve possono permettersi il suo ingaggio"

Il futuro di Lionel Messi è ancora tutto da scrivere. L'argentino è sempre più lontano dal progetto blaugrana e diverse squadre hanno iniziato a sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione. Il Manchester City sembra essere l'ipotesi più concreta, per via della presenza di Pep Guardiola che potrebbe convincere l'argentino. Il quotidiano spagnolo Sport ha ipotizzato anche scenari differenti dalla Premier League: il PSG deve fare i conti con il fair play finanziario, mentre Inter e Juventus potrebbero essere agevolate dal regime fiscale. I bianconeri, però, dovranno fare i conti anche con Cristiano Ronaldo e il peso dell'ingaggio del lusitano sul bilancio del club. Inutile utilizzare troppi giri di parole, Leo Messi è davvero per pochi.