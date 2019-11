Sportmediaset - Il Milan lavora a due colpi per gennaio: Rakitic e De Paul

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan lavora a un paio di acquisti di livello per il mercato di gennaio, almeno secondo quanto riporta Sportmediaset. A centrocampo Zvonimir Boban punta forte su Ivan Rakitic, ormai separato in casa a Barcellona e obiettivo anche dell'Inter, mentre per l'attacco il nome più caldo è quello di Rodrigo de Paul dell'Udinese. Il Real Madrid, nel frattempo, ha proposto ai rossoneri il prestito del giovane Brahim Diaz.