© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Inizia a prendere forma la prima Sampdoria di Claudio Ranieri. Il tecnico romano per la gara contro la "sua" Roma potrà contare sul rientro di Gonzalo Maroni, finalmente in gruppo dopo l'infortunio dello scorso agosto. In dubbio invece sia Thorsby e Linetty ancora alle prese con i rispettivi problemi. Da capire, infine, quanto tempo richiederà l'inserimento di Andrea Bertolacci, centrocampista tesserato nei giorni scorsi dopo tre mesi di inattività