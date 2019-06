Su chi punterà Sarri - La cronistoria di Rugani è garanzia di permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nonostante un mercato ancora in fase embrionale, l'ufficialità di Maurizio Sarri alla Juventus porta con sé spunti e riflessioni direttamente collegabili alle prossime mosse del direttore sportivo Fabio Paratici. Ripartendo dalle idee tattiche e dai pensieri passati del nuovo allenatore, quindi, è possibile analizzare le situazioni di alcuni giocatori che saranno sicuramente presenti nella nuova Juventus 2019-2020.

La grande occasioni di Rugani - Il cambio di guida tecnica in casa Juventus ha rialzato in maniera esponenziale le chance di permanenza in bianconero di Daniele Rugani. Un figlio calcistico di Maurizio Sarri, il quale non ha mai nascosto l'apprezzamento per le sue qualità come dimostra il continuo accostamento nel corso delle varie esperienze del tecnico. Ad Empoli come detto lo ha lanciato e valorizzato in un biennio che ha visto la promozione dalla B alla A e la salvezza al secondo anno. Un trampolino di lancio tanto per l'allenatore, poi sbarcato a Napoli, quanto per il giocatore poi arrivato in bianconero. E Sarri, con una certa continuità nel suo triennio partenopeo, ha cercato a più riprese di farsi regalare dal presidente De Laurentiis il suo pupillo difensivo. Ma la Juve non ha mai voluto cedere. Discorso simile a quanto successo quest'anno al Chelsea: la scorsa estate ci sono stati i primi approcci divenuti vera e propria trattativa nel mercato di gennaio. Ma anche in questo caso, complice l'addio di Benatia, la Juventus non ha ceduto nonostante i Blues fossero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro.

Una cronistoria che dimostra una volta di più la stima di Sarri nei confronti di Rugani. E che racconta come la fiducia ed il minutaggio del classe '94 sia destinato ad aumentare in modo importante nella stagione che prenderà il via fra qualche settimana.