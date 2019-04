Sulle orma del Ninja. Manolas, la Roma e un addio in vista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cinque anni a Roma, da protagonista assoluto con la maglia della Roma, e una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Ecco la "carta d'identità" con cui Kostas Manolas si presenterà alla prossima finestra di calciomercato.

Un profilo, quello del centrale greco, che da tempo piace alle grandi del calcio europeo e che nell'estate 2019 potrebbe davvero compiere il grande salto. Il rapporto con la piazza giallorossa non è assolutamente in discussione: l'ex Olympiacos è un idolo della tifoseria e, come accaduto l'estate scorsa con Nainggolan, potrebbe decidere di lasciare il club di James Pallotta solo per cercare una ribalta internazionale che nella Capitale non riesce ad avere.

Per questo motivo anche la clausola rescissoria relativamente bassa sta attirando sempre più l'attenzione. In particolare del Manchester United che ha già iniziato a muoversi per Manolas nei mesi scorsi. C'è anche l'Atletico di Diego Simeone sul greco ma i Red Devils appaiono in netto vantaggio.

Cinque anni a Roma e una clausola rescissoria da 36 milioni di euro possono chiudere l'avventura in giallorosso. Al di la di tutti i sentimenti per Manolas è arrivato il momento di provare a vincere qualcosa di importante e di non accontentarsi solo della piazza d'onore.