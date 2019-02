I tanti leader dell'Inter: c'è anche D'Ambrosio, sottovalutato ma presente

© foto di PhotoViews

L'Inter ha tanti leader, ha assicurato Spalletti in settimana. Menzionando, oltre a Icardi, non tanto leader in questo momento, giocatori come Ranocchia, Borja Valero e ovviamente Handanovic. Vi aggiungiamo Danilo D'Ambrosio, soprattutto dopo la prestazione di stasera. In un momento comunque complicato per i nerazzurri, seppur felice a livello di risultati, serviva una risposta dal gruppo e dai suoi uomini. Il terzino campano l'ha data, per l'ennesima volta. Il muro su Saponara, poi il gol. Sgroppate difensive e una buona attenzione in fase difensiva. Il titolare di inizio stagione doveva essere Vrsaljko, poi infortunato. È arrivato Cedric, ma al momento non ci sono dubbi. Spesso sottovalutato, duttile e affidabile, D'Ambrosio è uno dei leader di cui l'Inter ha tanto bisogno.