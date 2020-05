TMW Risponde: perché il Napoli sta pensando di vendere Koulibaly?

Perché il Napoli sta pensando di vendere Koulibaly?

Raimondo De Magistris, vicedirettore Tuttomercatoweb "Perché il suo ciclo è finito e lo stesso giocatore è alla ricerca del contratto della vita in un top club. Il Napoli di De Laurentiis ha costruito la sua fortuna sulle cessioni e rifiutare nell'ultimo biennio due offerte a nove cifre per Kalidou Koulibaly è stato un grande errore. In questa stagione, il rendimento del centrale senegalese è crollato complice anche una stagione complicata: il suo valore, adesso, si attesta sui 60 milioni di euro e a mio avviso - dovesse arrivare un'offerta del genere - De Laurentiis non dovrebbe pensarci due volte. Per poi reinvestire quei soldi su Kumbulla dall'Hellas Verona e Milenkovic della Fiorentina".

Antonio Gaito, direttore Tuttonapoli "C'è un gentlemen agreement con l'agente, sin dal momento del rinnovo, su una cessione in caso di offerta irrinunciabile per giocatore e club. Visto che si tratta di un '91, forse è una delle ultime occasioni per strappare certe cifre, ma la situazione non è così lineare. Con la crisi economica che ricadrà anche sul calcio (oltre alla stagione negativa del difensore) è difficile anche avvicinare gli oltre 100mln che offrì il Chelsea. Ed il giocatore già percepisce un ingaggio da oltre 6mln netti a stagione. Bisognerà capire chi potrà spingersi su certe cifre e se De Laurentiis abbasserà le pretese (come raramente accade, vedi anche il caso Allan)".