I top club sui gioielli della Lazio: quest'estate Lotito avrà la forza di resistere?

Il Tottenham su Milinkovic, il Barcellona su Luiz Felipe, l’Inter su Acerbi. E chi più ne ha, più ne metta. In una fase di stallo del calcio mondiale, in una situazione surreale con i campionati fermi, cominciano a circolare le tante voci di mercato che vedono al centro i giocatori della Lazio. Una diretta e inevitabile conseguenza alla luce delle loro prestazioni stagionali, tali da far avere alla squadra di Inzaghi lo status di possibile favorita per lo scudetto. Di rumors ne girano già parecchi e tanti altri ce ne saranno all’avvicinarsi dell’estate. A Formello lo sanno, è la normalità, e non se ne preoccupano. Anzi, lo ritengono un motivo di vanto, che certifica la bontà del lavoro svolto e delle scelte fatte.

Complice l’attualità, che impone altri pensieri, è ancora tutta da scoprire la strategia biancoceleste per il prossimo anno. Dicevamo però delle notizie di calciomercato. La domanda lecita da porsi è se la Lazio, nonostante il cammino stagionale e i propri obiettivi ambiziosi, avrà la forza di resistere ad eventuali attacchi di top club europei. Milinkovic è il nome attorno al quale girano maggiori interessi: per due anni è andato vicino all’addio, ma nessuno alla fine è mai riuscito a soddisfare le richieste economiche di Lotito (non meno di 100 milioni). Se qualcuno quest’anno lo farà, allora il serbo non verrà trattenuto. Per una questione di rapporti, di accordi oltre che di soldi: lui è un caso singolo e come tale va trattato. Su tutti gli altri aleggia invece un velo di mistero, perché la prospettiva di arrivare nella élite del calcio può sedurre e ipnotizzare tanti calciatori. Ma resterebbe sempre da convincere una società, la Lazio, di un presidente, Lotito, che negli anni ha sempre dimostrato fermezza nel non piegarsi alle volontà altrui. Chissà se accadrà anche quest'estate.