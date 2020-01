E' forse una delle più belle sorprese del girone d'andata in Serie A. Nonostante la deludente stagione della sua Fiorentina. Non è propriamente un nuovo acquisto, visto che Gaetano Castrovilli era già di proprietà della Fiorentina, ma la società viola lo ha riportato alla base dopo il prestito alla Cremonese e quindi ha deciso di puntarci forte su indicazione di Vincenzo Montella. Il centrocampista barese aveva tante richieste, ma fin dai primi giorni di ritiro l'ex tecnico viola ha scelto di metterlo al centro del suo impianto di gioco. E Castrovilli, elegante e tecnico, ha ripagato la fiducia come meglio non poteva. Trovando la rete a San Siro, conquistando la Nazionale e attirando su di se gli interessi di big italiane ed estere. E piazzandosi al 9° posto della Top10 degli acquisti estivi.

I numeri di Castrovilli alla Fiorentina, 9° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 18

Minuti giocati: 1.553

Gol e assist: 3 gol e 2 assist

Media voto TMW: 6,36