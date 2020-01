Una media di un gol ogni 86 minuti. Basta questo per spiegare la presenza di Andreas Cornelius al 4° posto della Top10 degli acquisti estivi. Il rendimento del danese ex Atalanta, al netto di qualche infortunio, è stato di altissimo livello, con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla tripletta messa a segno contro il Genoa nel successo per 5-1. Il classe '93 ha poi trovato la rete anche con Torino, Roma e Lecce, contribuendo in modo determinante all'ottima stagione crociata e alla bella classifica della squadra di mister D'Aversa.

I numeri di Cornelisu al Parma, 4° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 12

Minuti giocati: 513

Gol e assist: 6 gol

Media voto TMW: 6,5