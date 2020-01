Ha cercato, invano, di convincere l'Inter e soprattutto Antonio Conte. Poi, una volta resosi conto che i nerazzurri non sarebbero tornati sui propri passi, Radja Nainggolan ha avuto in testa solo e soltanto il Cagliari. E alla fine il ritorno in Sardegna è diventato realtà, nonostante il forte pressing della Fiorentina. Il Ninja è tornato a vestire il rossoblù, guidando una rosa cagliaritana mai così piena di qualità nei suoi singoli. Tant'è che l'inizio di campionato, a livello personale e di squadra, è stato ai limiti della perfezione, pur con l'inatteso stop nelle ultime 4 giornate. Dopo 19 giornate, Nainggolan è al 6° posto nella Top10 degli acquisti estivi della Serie A.

I numeri di Nainggolan al Cagliari, 6° nella Top10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 16

Minuti giocati: 1.301

Gol e assist: 4 gol e 4 assist

Media voto TMW: 6,47