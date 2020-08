Torna l'Europa League! Basilea-Eintracht, gli svizzeri sono già proiettati all'11 agosto

Basilea-Eintracht (and. 3-0), fischio d'inizio domani ore 21. Chi passa il turno affronta la vincente di Shakhtar-Wolfsburg (andata 2-1)

Dopo la lunghissima sosta causata dalla pandemia di COVID-19, tornano le competizioni continentali. La UEFA Europa League era stata sospesa a marzo, con sei match degli ottavi di finale giocati. Oltre a Roma-Siviglia e Getafe-Inter, che si disputeranno in gara unica in Germania (rispettivamente a Duisburg e Gelsenkirchen), tra oggi e domani andranno in scena quindi le sfide di ritorno, tutte nelle sedi originarie. In Germania si disputerà anche la Final-Eight, dal 10 al 21 agosto .

Pochissime possibilità per l'Eintracht Francoforte, chiamato a scalare una montagna insormontabile per qualificarsi alla Final-Eight. André Silva e compagni devono rimontare il 3-0 subito in casa nella gara d'andata, frutto delle reti di Campo, Bua e Frei. Il Basilea già pregusta il quarto di finale dell'11 agosto a Gelsenkirchen.

COME ARRIVA IL BASILEA - L'Europa League per compensare la delusione di un altro campionato lasciato nelle mani dello Young Boys, il terzo consecutivo. La squadra di Koller ha ottenuto risultati altalenanti dopo la sosta e ha chiuso in terza posizione, alle spalle anche del San Gallo.

COME ARRIVA L'EINTRACHT - Tutto sommato un buon finale di stagione. Nono posto in campionato e sconfitta in semifinale di Coppa di Germania contro lo schiacciasassi Bayern Monaco. L'impresa è quasi impossibile, ma una vittoria renderebbe meno amara l'eliminazione.

Probabili formazioni

Basilea (4-2-3-1): Nikolic; Widmer, Comert, Alderete, Petretta; Xhaka, Frei; Stocker, Campo, Pululu; Ademi.

Eintracht (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, Abraham, N'Dicka; da Costa, Rode, Kohr, Kostic; Kamada; André Silva, Dost.