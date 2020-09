Torna la Bundesliga! Bayern per la nona di fila. Senza rivali ma con qualche punto interrogativo

Come migliorare una squadra che nel girone di ritorno di Bundesliga ha vinto 16 partite su 17, pareggiando la restante? E che ha chiuso con una Champions vinta travolgendo ogni avversario? Il Bayern Monaco di quest'anno si presenta stra-favorito, per l'abisso tecnico con le rivali e quello economico. Perché nonostante il Covid le finanze erano talmente solide che la società si è potuta permettere rinnovi pesanti, come quelli di Neuer e Muller, strappare ai rivali il capitano Nubel per farlo diventare la riserva proprio di Neuer e fare l'operazione più importante della Bundesliga: l'acquisto di Leroy Sané.

Squadra apparentemente senza difetti, solo con qualche questione da risolvere: il rinnovo di Alaba, ad esempio, tutt'altro che scontato. A oggi le possibilità di partenza dell'austriaco sono del 50%. Una situazione che è di conseguenza legata a Lucas Hernandez, pagato la scorsa estate 80 milioni e ora chiuso dallo stesso Alaba ma anche da Alphonso Davies nel ruolo di terzino sinistro. Difficile immaginarlo riserva dopo la cifra investita su di lui, per questo si ascoltano offerte: ne arriverano all'altezza in questi tempi di crisi? Da monitorare anche la situazione relativa a Jerome Boateng: in scadenza nel 2021, con Flick è tornato su livelli molto alti anche se ai nastri di partenza il favorito per una maglia da titolare al centro della difesa è Sule. A centrocampo Thiago Alcantara partirà, così come Javi Martinez è ai saluti e sarà necessario trovare almeno un rimpiazzo. Davanti ci pensa Lewandowski e dietro di lui c'è il promettente Zirkzee o in caso di necessità il tuttofare Muller. Qualcosa può ancora arrivare nel ruolo di attaccante destro: non è tramontata l'ipotesi Hudson-Odoi. E col Chelsea che deve iniziare a recuperare i soldi investiti massicciamente per la campagna acquisti lo scenario si fa possibile.