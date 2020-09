Torna la Bundesliga! I trasferimenti più cari. Sané il big, dietro c'è Schick

Mercato inevitabilmente in tono minore, quello di Bundesliga a oggi. Poche operazioni, con i club che hanno prevalentemente pensato a riscattare i giocatori dal prestito: addirittura in 5 entrano nella Top 10 della classifica dei trasferimenti più onerosi di questa estate. Pochissime le reali novità, su tutte il ritorno di Leroy Sané in Germania che sarebbe potuto avvenire con un anno d'anticipo se il giocatore non si fosse gravemente infortunato. Saltano all'occhio i 26.5 milioni spesi dal Borussia Dortmund per Jude Bellingham, appena 17 anni eppure dall'impatto notevole al suo primo anno da professionista al Birmingham, al punto che il club ha ritirato il suo numero. Altra novità il sudcoreano Hwang Hee-Chan, protagonista della classica tratta Salisburgo-Lipsia.

1. Leory Sané - (dal Manchester City al Bayern Monaco per 45 milioni)

2. Patrick Schick - (dalla Roma al Bayer Leverkusen per 26.5 milioni)

3. Jude Bellingham - (dal Birmingham al Borussia Dortmund per 26.5 milioni)

4. Emre Can - (dalla Juventus al Borussia Dortmund, riscattato dal prestito per 25 milioni)

5. Hwang Hee-Chan - (dal Salisburgo al Lipsia per 15 milioni)

6. Jhon Cordoba - (dal Colonia all'Hertha per 15 milioni)

7. André Silva - (dal Milan all'Eintracht Francoforte, riscatto dal prestito per 9 milioni)

8. Felix Uduokhai - (dal Wolfsburg all'Augsburg, riscatto dal prestito per 7 milioni)

9. Alexander Schwolow - (dal Friburgo all'Hertha, riscatto dal prestito per 7 milioni)

10. Leonardo Bittencourt - (dall'Hoffenheim al Werder Brema, riscatto dal prestito per 7 milioni)

Ecco fin qui i trasferimenti più cari squadra per squadra:

ARMINIA BIELEFELD - Christian Gebauer, Jacob Barrett Laursen, Nathan de Medina, Noel Niemann e Mike van der Hoorn a titolo gratuito

AUGSBURG - Felix Uduokhai (riscattato dal Wolfsburg per 7 milioni)

BAYER LEVERKUSEN - Patrik Schick (dalla Roma per 26.5 milioni)

BAYERN MONACO - Leroy Sane (dal Manchester City per 45 milioni)

BORUSSIA DORTMUND - Jude Bellingham (dal Birmingham per 26.5 milioni)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Joe Scally (dal New York City per 1.8 milioni)

COLONIA - Sebastian Andersson (dall'Union Berlino per 6.5 milioni)

EINTRACHT FRANCOFORTE - André Silva (riscattato dal Milan per 9 milioni)

FRIBURGO - Ermedin Demirovic (dall'Alavés per 3.7 milioni)

HERTHA - Jhon Cordoba (dal Colonia per 15 milioni)

HOFFENHEIM - Mijat Gacinovic (dall'Eintracht Francoforte per 3 milioni)

LIPSIA - Hwang Hee-Chan (dal Salisburgo per 15 milioni)

MAINZ - Luca Kilian (dal Paderborn per 2 milioni)

SCHALKE - Gonçalo Paciencia (dall'Eintracht Francoforte in prestito oneroso per 2 milioni)

STOCCARDA - Waldemar Anton (dall'Hannover per 4 milioni)

UNION BERLINO - Marius Bulter (dal Magdeburgo per 1.5 milioni)

WERDER BREMA - Leonardo Bittencourt (riscattato dall'Hoffenheim per 7 milioni)

WOLFSBURG - Bartosz Bialek (dallo Zaglebie Lubin per 5 milioni)