Torna la Liga! Pochi soldi, si pensa a riscattare chi c'è. Pjanic il più caro

La crisi dovuta alla pandemia di coronavirus ha piegato le finanze dei club spagnoli. Lo si evince dai movimenti di mercato a oggi. Pochi movimenti, per lo più riscatti dai prestiti e scambi. A oggi Miralem Pjanic, valutato 60 milioni nell'ambito della trattativa che ha portato Arthur alla Juventus, è il calciatore più caro della finestra trasferimenti de LaLiga. Immobilismo totale da parte del Real Madrid, che si ritrova con una rosa extra-large da sfoltire. Il Barcellona, tolto il bosniaco, si presenta con Trincao e Matheus Fernandes già presi da tempo. Questa a oggi è la Top 10 degli acquisti più cari del massimo campionato spagnolo:

1. Miralem Pjanic (dalla Juventus al Barcellona per 60 milioni)

2. Alvaro Morata (dal Chelsea all'Atlético Madrid, riscatto dal prestito per 56 milioni)

3. Trincao (dal Braga al Barcellona per 31 milioni)

4. Suso (dal Milan al Siviglia, riscatto dal prestito per 24 milioni)

5. Oscar Rodriguez (dal Real Madrid al Siviglia per 13.5 milioni)

6. Marc Cucurella (dal Barcellona al Getafe, riscatto dal prestito per 10 milioni)

7. Enes Unal (dal Villarreal al Getafe per 9 milioni)

8. Matheus Fernandes (dal Palmeiras al Barcellona per 7 milioni)

9. Ivo Grbic (dalla Lokomotiva all'Atlético Madrid per 7 milioni)

10. François Coquelin (dal Valencia al Villarreal per 6.5 milioni)

Vediamo qui, squadra per squadra, il giocatore più caro finora:

ALAVES - Carlos Isaac (dall'Atlético B a titolo gratuito)

ATHLETIC - nessun acquisto

ATLETICO MADRID - Alvaro Morata (riscatto dal Chelsea per 56 milioni)

BARCELLONA - Miralem Pjanic (dalla Juventus per 60 milioni)

BETIS - Martin Montoya, Claudio Bravo e Victor Ruiz (parametro zero)

CADICE - Alvaro Gimenez (dal Birmingham per 2.7 milioni)

CELTA - Miguel Baeza (dal Real Madrid Castilla per 2.5 milioni)

EIBAR - Damian Kadzior (dalla Dinamo Zagabria per 2 milioni)

ELCHE - nessun acquisto

GETAFE - Marc Cucurella (riscatto dal Barcellona per 10 milioni)

GRANADA - Luis Milla (dal Tenerife per 5 milioni)

HUESCA - Gaston Silva (dall'Independiente a titolo gratuito)

LEVANTE - Jorge de Frutos e Dani Gomez (dal Real Madrid per 2.5 milioni)

OSASUNA - Juan Cruz (dall'Elche per 2.75 milioni)

REAL MADRID - nessun acquisto

REAL SOCIEDAD - David Silva (parametro zero)

SIVIGLIA - Suso (riscatto dal Milan per 24 milioni)

VALENCIA - nessun acquisto

VALLADOLID - Shon Weissman (dal Wolfsberger per 4 milioni)

VILLARREAL - Francis Coquelin (dal Valencia per 6.5 milioni)