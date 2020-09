Torna la Premier! Havertz il trasferimento più caro, podio tutto del Chelsea

Nonostante il Covid la Premier League resta la regina dei trasferimenti, con cifre decisamente generose. A poco meno di un mese dalla fine del mercato questo è lo scenario col Chelsea dominatore assoluto. Oltre 200 i milioni spesi dai blues che si prendono tutto il podio dei trasferimenti più cari. Kai Havertz davanti a tutti e non è una sorpresa. Lo è di più vedere nella Top 5 il 18enne Fabio Silva, talento del calcio portoghese finito, guarda caso, al Wolverhampton. Questa la Top 10 dei trasferimenti, considerando solo gli affari della stagione 2020-21 e non i riscatti dai prestiti.

1. Kai Havertz (dal Leverkusen al Chelsea per 80 milioni)

2. Timo Werner (dal Lipsia al Chelsea per 53 milioni)

3. Ben Chilwell (dal Leicester al Chelsea per 50 milioni)

4. Nathan Aké (dal Bournemouth al Manchester City per 45.30 milioni)

5. Fabio Silva (dal Porto al Wolverhampton per 40 milioni)

6. Hakim Ziyech (dall'Ajax al Chelsea per 40 milioni)

7. Donny van de Beek (dall'Ajax al Manchester United per 39 milioni)

8. Ollie Watkins (dal Brentford all'Aston Villa per 30.8 milioni)

8. Rodrigo Machado (dal Valencia al Leeds per 30.8 milioni)

10. Gabriel Magalhaes (dal Lille all'Arsenal per 26 milioni)

Questa invece è la situazione squadra per squadra, col giocatore fin qui più costoso. Qui consideriamo anche i riscatti dai prestiti, in un paio di casi (Tottenham e West Ham) risultati come i più onerosi di questa finestra di mercato.

ARSENAL - Gabriel Magalhaes (dal Lille per 26 milioni)

ASTON VILLA - Ollie Watkins (dal Brentford per 30.8 milioni)

BRIGHTON - Joel Veltman (dall'Ajax per 1 milione)

BURNLEY - Will Norris (dal Wolverhampton per 0 euro)

CHELSEA - Kai Havertz (dal Leverkusen per 80 milioni)

CRYSTAL PALACE - Eberechi Eze (dal QPR per 17.80 milioni)

EVERTON - Allan (dal Napoli per 25 milioni)

FULHAM - Anthony Knockaert (dal Brighton per 11.70 milioni)

LEEDS - Rodrigo (dal Valencia per 30 milioni)

LEICESTER - Timothy Castagne (dall'Atalanta per 24 milioni)

LIVERPOOL - Konstantinos Tsimikas (dall'Olympiacos per 13 milioni)

MANCHESTER CITY - Nathan Aké (dal Bournemouth per 45 milioni)

MANCHESTER UNITED - Donny van de Beek (dall'Ajax per 39 milioni)

NEWCASTLE - Callum Wilson (dal Bournemouth per 22.25 milioni)

SHEFFIELD UNITED - Aaron Ramsdale (dal Bournemouth per 20.5 milioni)

SOUTHAMPTON - Kyle Walker-Peters (dal Tottenham per 13.30 milioni)

TOTTENHAM - Giovani Lo Celso (riscattato dal Betis per 32 milioni)

WEST BROMWICH ALBION - Grady Diangana (dal West Ham per 13.5 milioni)

WEST HAM - Tomas Soucek (riscatto dallo Slavia Praga per 16.2 milioni)

WOLVERHAMPTON - Fabio Silva (dal Porto per 40 milioni)