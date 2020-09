Torna la Premier! - Il tricolore è sventolato da 6 calciatori, un tecnico e un presidente

vedi letture

6 calciatori, un allenatore e un presidente a rappresentare l'Italia in Premier League. Nessun volto nuovo fin qui e qualcuno è destinato a salutare entro il 5 ottobre. Jorginho è di fatto il nostro portabandiera: portato a Londra da Maurizio Sarri, ha trovato spazio anche con Frank Lampard, indossando anche in un'occasione la fascia di capitano. Blues che hanno tra le loro fila anche gli uscenti Emerson Palmieri e Zappacosta, entrambi destinati a tornare in Italia. Da valutare anche il futuro di Moise Kean, flop da 40 milioni all'Everton. Avrà una seconda chance? Chi in Inghilterra sta bene e non ha intenzione di muoversi è Angelo Ogbonna, pronto a iniziare la sua sesta stagione al West Ham. Arrivato a gennaio dal Chievo, Elia Caprile ha collezionato la scorsa stagione due panchine col Leeds. Il portiere 19enne è il terzo nelle gerarchie di Marcelo Bielsa. Capitolo allenatori: Carlo Ancelotti è il nostro rappresentante. Ha raccolto a fine dicembre una squadra che galleggiava sopra la zona retrocessione, tirandola su ma non riuscendo a competere per una qualificazione in Europa League. Sul mercato fin qui è stato accontentato con l'arrivo di Doucouré, Allan e James. E altro potrebbe arrivare. Curiosità attorno al Leeds di Andrea Radrizzani. L'imprenditore italiano ha riportato in Premier League un glorioso club che per 16 anni navigava nelle categorie inferiori. Grandi ambizioni: salvezza in questa stagione per poi consolidarsi e tentare di infastidire le migliori sei.