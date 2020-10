Tu vuò fa' il peruviano: Lapadula avvia l'iter per giocare con la Nazionale del Perù

Novità dal Perù su Gianluca Lapadula. La cancelleria della Repubblica ha confermato che il calciatore ha intapreso l'iter per diventare peruviano ed essere convocato. Ha preso anche contatti con la Federazione per esser supportato per ottenere la documentazione necessaria per poter giocare con la Nazionale sudamericana. La punta del Benevento ha la cittadinanza peruviana ma ha giocato con l'Italia nel 2017 contro San Marino in un'amichevole. Non essendo gara ufficiale, c'è sempre la chance per Lapadula di giocare col Perù.