Turbo Davies incanta il Bayern. Sulla scia del giovane Gareth Bale contro l'Inter

Era arrivato in Germania dal Canada, due inverni fa, da predestinato. Ma il suo ruolo era quello di esterno offensivo, vista la tecnica e la velocità. Il primo anno in Baviera però è servito ad Alphonso Davies per capire tattiche e intensità del calcio europeo, oltre che ad arretrare il proprio raggio d'azione diventando, di fatto, un terzino di spinta.

Ieri l'Europa ha conosciuto la sua forza - Al termine della partita, i tifosi bavaresi arrivati a Stamford Bridge, intonavano il suo nome: "Phonzie, Phonzie...". Ma lui, forse per scarsa abitudine, ha avuto bisogno di una 'spinta' di Lewandowski per realizzarlo e andare a ringraziare. La gioia in fondo era ancora tanta, dopo quella discesa libera sulla fascia sinistra. Jorginho e Mason Mount hanno probabilmente sentito solo lo spostamento d'aria, così come Christensen che aveva provato a fermarlo in scivolata. Niente da fare, Davies al minuto 76 aveva messo il turbo e nessuno poteva fermarlo. E' nato così, l'assist per lo 0-3 di Robert Lewandowski.

Come il giovane Bale contro l'Inter - Per chi ha visto l'azione, la mente è forse tornata indietro di una decina d'anni. Era il novembre del 2010 quando il ciclone Gareth Bale si abbattè (nuovamente) sull'Inter. Il gallese era reduce dalla tripletta nell'andata di San Siro, ma a Londra dette nuovamente prova delle sue qualità seminando il panico sulla sinistra prima di mettere in mezzo il pallone per il definitivo 3-1 Spurs firmato da Pavlyuchenko.

