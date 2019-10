Turchia, #NoFinaleChampionsaIstanbul un hashtag già virale su Twitter

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il mondo sportivo s'interroga mentre la UEFA, ancora non prende posizione. La finale Champions 2019/2020 è prevista a Istanbul, Turchia, nazione ora protagonista e teatro della missione contro il popolo curdo al confine con la Siria. Intanto, su Twitter, l'hashtag #NoFinaleChampionsaIstanbul è già diventato virale. Un messaggio ai leader del pallone continentale per non restare fermi, immobili e silenziosi davanti alla guerra in atto al confine.