Tutto facile, fino all'80°. Tris Napoli, lo Zurigo segna solo nel finale

Risultato finale: Zurigo-Napoli 1-3 (12' Insigne, 22' Callejon, 77' Zielinski, 83' rig. Kololli)

Vince senza troppa fatica, il Napoli in terra elvetica. Più forte, la formazione azzurra, rispetto allo Zurigo di Magnin. Volitiva la formazione svizzera, ma senza la qualità che possiede la truppa di Ancelotti. Abile a sbloccare la gara praticamente subito, per poi raddoppiare e gestire la situazione fino all'80'. Perché nei minuti finali la squadra azzurra ha rischiato di gettare tutto al vento. L'1-3 non rappresenta la certezza di superare il turno e approdare agli ottavi di Europa League, ma certamente è una bella ipoteca in vista del ritorno in programma tra sette giorni al San Paolo.

Le scelte di formazione - Ancelotti è costretto a spedire Mertens in tribuna, causa guaio muscolare, schierando in avanti Insigne e Milik. Meret vince il ballottaggio tra i pali ai danni di Ospina, in difesa confermato Maksimovic al posto dell'infortunato Albiol. C'è Malcuit dal 1' con Ghoulam sulla corsia mancina, solo panchina per Hysaj.

Napoli chiude la pratica in 20'. La formazione azzurra impone subito il proprio gioco, forte del maggior tasso tecnico. Magnin, tecnico dei padroni di casa, l'aveva detto ieri alla vigilia: "Servirà andare oltre le nostre possibilità". Evidentemente lo Zurigo non è riuscito in questo, poiché bucato dopo dodici giri di lancette: Maxso alleggerisce sul portiere Brecher che non controlla bene a due passi dalla propria porta, arriva come un falco Milik che si avventa sul pallone strappandolo dai piedi dell'estremo difensore, appoggio al centro per Insigne lesto a gonfiare la rete. Dieci minuti dopo arriva il bis, con Callejon abile a concludere sul palo più vicino sul traversone di Malcuit che Insigne non riesce a colpire verso la rete.

Solito copione a inizio ripresa. Il Napoli sfiora il tris prima dell'intervallo con Milik, Zielinski e con la zuccata di Koulibaly. Si salva Brecher come in avvio di seconda frazione: Ghoulam lancia a rete Callejon dalla sinistra, lo spagnolo controlla e calcia trovando la respinta in corner del portiere elvetico. Ancelotti richiama Allan in panchina al 59' per Diawara, dieci minuti dopo tocca a Ounas rilevare Insigne, al 77' Luperto prende il posto di Ghoulam.

Tris, poi il rischio finale. Il Napoli controlla la partita, Koulibaly impegna nuovamente il portiere di casa al 73' che si rifugia in corner. Al 77' arriva il terzo gol azzurro: Zielinski controlla la sfera in area, supera un avversario e batte Brecher. E' il punto esclamativo al match, finito tra gli applausi dei tanti tifosi azzurri presenti a Zurigo. Poco prima, però, il gol su rigore di Kololli provocato dal fallo di mano di Maksimovic. Il cucchiaio del calciatore degli svizzeri beffa Meret, che salva la sua porta in pieno recupero dopo il palo di Kryeziu e la conclusione ravvicinata di Khelifi. Tuttavia Ancelotti, al netto dello spessore degli avversari e nonostante il gol incassato nel finale, può essere che soddisfatto.