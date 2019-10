© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Massimiliano Allegri riparte dal Manchester United. Secondo quanto riferito da Tuttosport, l'ex tecnico della Juventus sarebbe infatti a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Manchester United. Alla sua porta ha bussato anche il Tottenham, ma al momento, detto che la situazione dovrà evolversi in poco tempo, i Red Devils sarebbero in vantaggio.

Con lui Emre Can e Mandzukic. L'approdo di Max in Premier League consentirebbe un discreto risparmio alle casse della Juve: circa 8 mesi di stipendio, quasi 10 milioni considerando il suo staff. Ovviamente, nel caso che il livornese non chiedesse una buonuscita, ma anche in quell'eventualità il bilancio sarebbe un po' più leggero. E aprirebbe nuovi scenari di mercato: all'Old Trafford, Allegri vorrebbe infatti portare due suoi pupilli come Mandzukic ed Emre Can. E potrebbe rivitalizzare Paul Pogba, che in carriera ha dato il suo meglio proprio ai suoi ordini.