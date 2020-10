Tuttosport, Milik verso la Fiorentina: la sua cessione apre le porte a Bakayoko

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la telenovela Milik in casa Napoli sarebbe vicina a una soluzione: il polacco prima rinnoverà il contratto con gli azzurri e poi si accaserà alla Fiorentina in prestito oneroso per 5 milioni di euro e 25 di riscatto. Una cessione che poi aprirà le porte al centrocampista tanto atteso da parte di Gattuso, ovvero Tiemoue Bakayoko, con il Chelsea pronto a cederlo in prestito con diritto di riscatto.