Le pagelle di Milik: garanzia di resa immediata, va vicino al gol in due occasioni

Il suo ingresso dà un po' di vivacità anche se Arkadiusz Milik questa volta non riesce a gonfiare la rete come a Roma. "Non gli riesce lo scherzetto dell’Olimpico - analizza la Gazzetta dello Sport -. Ma, come con la Lazio, si fa trovare subito. Sportiello gli mura un bel colpo di testa. Garanzia di resa immediata". "In mezz’ora - riporta Tuttosport - si riscopre più pericoloso di Vlahovic in un’ora: subito vicino al gol di testa, nel finale sfiora la rete da tre punti sugli sviluppi di un corner".

"Il polacco sta bene e Allegri fa bene a sfruttarlo - commenta il Corriere dello Sport -. Dopo la semifinale di Coppa Italia, per poco non risolve anche il duello con il Milan: per due volte di testa regala l’illusione del gol allo Stadium". Questo quanto scrive TMW: "Pericoloso su due situazioni di gioco aereo, sulla prima c'è bisogno di Sportiello per fermarlo, la seconda volta fa la barba al palo".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Bianconeranews.it: 6,5