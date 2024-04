Juventus, Milik bomber di coppa: un gol ogni 37'. Ora serve uno sprint in campionato

Contassero soltanto i numeri maturati in Coppa Italia, Arkadiusz Milik sarebbe ben oltre un bomber di scorta per la Juventus. Già, perché mai come quest'anno l'attaccante polacco è il calciatore più decisivo nell'unica altra competizione che la Juventus disputa in stagione e in cui è arrivata fino in fondo, fino alla finale, dopo aver superato il turno ieri sera contro la Lazio proprio grazie alla rete dell'ex Napoli e Olympique Marsiglia. L'1-2 siglato all'Olimpico ha trascinato i bianconeri all'ultimo atto, concedendogli la possibilità di chiudere una stagione con un trofeo, oltre che con l'obiettivo principale del ritorno in Champions League. E ha migliorato ulteriormente delle statistiche già ottime in coppa.

Numeri da top scorer

In tre presenze (di cui soltanto due da titolare) e un totale di 147 minuti in campo, Milik ha messo a segno ben quattro gol, con una media di una rete ogni 37 minuti. Ai quarti di finale risultò determinante rifilando una tripletta al Frosinone. Poi, dopo aver saltato la semifinale d'andata allo Stadium, in semifinale con la Lazio si è ripetuto realizzando il gol-qualificazione. Che Arek fosse un bomber di coppa non è una novità per la Juventus. Anche lo scorso anno, infatti, timbrò il cartellino per due volte in 5 presenze in Champions League, tenendo una media più alta che in campionato.

E in campionato?

L'anno scorso 7 reti in 27 presenze in Serie A, quest'anno in campionato è ancora fermo a 3 gol, ancora in 27 presenze, meno che in Coppa Italia. E ora alla Juventus per blindare la qualificazione alla prossima Champions League serviranno i suoi gol anche in campionato. Ancora cinque partite per migliorare uno score che per ora è il peggiore in carriera. Per trovare una stagione in cui Milik ha segnato meno in campionato bisogna tornare addirittura al 2013/14, quando con l'Augsburg si fermò a 2 gol. Da quel momento non è mai sceso sotto la soglia delle 5 realizzazioni a campionato (nelle prime due stagioni al Napoli). Nelle ultime cinque giornate potrebbe ancora arrivarci. Ad Allegri servono anche i suoi gol per non rischiare una clamorosa estromissione dalla Champions League.