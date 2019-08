UCLdraw - Liverpool, Klopp sul Napoli: "Non potremo concedere niente"

© foto di Imago/Image Sport

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool campione in carica in Champions League, ha parlato al sito ufficiale del club per commentare il sorteggio che ha visto i Reds pescare ancora una volta il Napoli di Ancelotti:

Qual è stata la sua reazione al sorteggio?

"Di nuovo il Napoli! Non so quante volte ho già affrontato gli azzurri, ma so che parliamo di una squadra molto esperta. Ora cercherò di studiare un po' meglio il Genk e il Salisburgo ma so già che hanno giocatori molto giovani e molto freschi, sarà interessante sfidarli. Non è un gruppo facile e non è un gruppo dove potremo nasconderci dietro a qualcuno".

Ancora una volta contro il Napoli...

"Il Napoli è veramente un'ottima squadra. La partita in casa che abbiamo giocato l'anno scorso contro di loro è stata una delle migliori partite che abbiamo disputato perché siamo stati solidi. Non possiamo concedere niente visto la loro forza in contropiede. Il modo in cui giocano è chiaro ed è davvero molto buono. In pre campionato, quando abbiamo vinto 5-0 a Dublino, non ero interessato al risultato. Quest'anno abbiamo perso 3-0 e questo non mi interessa ugualmente, penso solo che si tratti di una buona squadra. Ancelotti ha grande esperienza e ha vinto spesso la Champions".