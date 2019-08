UCLdraw - Man City, Galassi: "Guardiola-Juve? Alla fine ha riso"

© foto di Imago/Image Sport

Alberto Galassi, consigliere d'amministrazione del Manchester City, ha parlato a margine del sorteggio di Champions League che ha visto gli inglesi pescare l'Atalanta, lo Shakhtar Donetsk e la Dinamo Zagabria: "Ci fa piacere giocare a San Siro, sarà una bella partita perché giocano molto bene".

Guardiola cosa dice quando si parla di Champions, è l'anno buono per tornare a vincerla?

"L'anno scorso è andata male una partita. Guardiola ha la Champions nel sangue e la vincerà ancora".

Avete mai parlato con Guardiola della possibilità Juventus?

"Lui è dispiaciuto perché non gli piaceva non essere creduto. I club seri raggiungono accordi prima, gli scoop dell'ultim'ora non esistono. Era dispiaciuto ma poi la prendeva a ridere. Mio padre pensava che sarebbe arrivato fino all'ultimo, ma io gli ho sempre detto che non sarebbe andata così".

Cosa serve per vincere la Champions?

"Kakà mi disse che ci vuole più fortuna a vincere una Champions che un Mondiale. Ci vuole fortuna senza dubbio. Tutto deve andare dritto. Ci sono serate dove non si incastra niente, altre dove va tutto bene: ed è questa la bellezza della Champions".