Un talento al giorno, Alexander Isak: il nuovo Ibra gioca in Spagna

Il nuovo Ibrahimovic? Gioca in Spagna, è svedese come il fuoriclasse del Milan e segna gol pazzeschi. Stiamo parlando i Alexander Isak, attaccante classe '99 della Real Sociedad. Un vero e proprio portento, un colosso di 190 centimetri ma dotato di una tecnica sopraffina che in questa stagione gli ha permesso di segnare 16 reti e 3 assist in 41 presenze totali.

In Spagna ha trovato finalmente quella continuità che in Germania, al Borussia Dortmund, non era riuscito a trovare. È andata meglio durante il prestito in Olanda al Willem II e adesso la nuova avventura nella Real Sociedad.

Nome: Alexander Isak

Data di nascita: 21 settembre 1999

Nazionalità: svedese

Ruolo: attaccante

Squadra: Saint Etienne

Assomiglia a: Zlatan Ibrahimovic