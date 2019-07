Un talento al giorno, Bruno Mendez: degno erede e sostituto di Godin

Il "nuovo Godin" gioca nel Corinthians. Parliamo di Bruno Mendez, possente centrale difensivo di nazionalità uruguaiana che in patria e non solo ha conquistato ogni addetto ai lavori grazie alla sua forza fisica, alle sue letture di gioco e alle sue marcature efficaci. Ormai nel giro della Nazionale maggiore della Celeste, il calciatore di Montevideo è stato non a caso a lungo capitano dell'Under 20 e vanta già diverse presenze tra i professionisti col Montevideo Wanderers Fútbol Club e con lo stesso club brasiliano, che lo ha acquistato lo scorso febbraio. Tutto questo, nonostante sia solamente un classe 1999. Ed ecco che i rumors di mercato diventano quindi inevitabili, soprattutto se consideriamo il fatto che Mendez viene fuori da un'insaziabile fucina di talenti come quella charrua. Bruno, oggi, è uno dei difensori più interessanti del panorama internazionale, pronto a raccogliere senza paura la pesante eredità di capitan Godin in attesa del grande salto in Europa.

Nome: Bruno Mendez

Data di nascita: 10 settembre 1999

Nazionalità: uruguaiana

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Corinthians

Assomiglia a: Diego Godin