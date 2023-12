ufficiale Granada, primo acquisto di Tognozzi. Dal Brasile arriva il difensore Mendez

Nuovo acquisto per il Granada, attualmente in zona retrocessione nella Liga spagnola e che si prepara a rinforzarsi a gennaio. Prima mossa del nuovo direttore sportivo del club spagnolo, l'ex capo area scouting Juventus, Matteo Tognozzi. Arriva al Granada il difensore uruguaiano Bruno Mendez (24 anni), uruguaiano prelevato dal Corinthians, in Brasile, a titolo gratuito. Ha sei presenze nella nazionale maggiore uruguaiana, il suo club l'ha presentato così sui social.