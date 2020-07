Un talento al giorno, Marley Aké: l'Olympique Marsiglia pesca ancora bene

vedi letture

L'Olympique Marsiglia continua a sfornare talenti degni di nota, nonostante la situazione economico non esattamente florida del club: i francesi, guidati da Villas Boas, hanno lanciato in stagione un classe 2001 di cui si parlerà a lungo in Francia e anche oltre i confini, come Marley Aké. Un attaccante esterno di piede destro, ma anche ama giocare a sinistra, fortissimo nell'uno contro uno e abile nel seminare avversari quando parte palla al piede. Buon senso del gol e tempismo negli inserimenti completano il pacchetto di questa giovane, perfetta per il 4-2-3-1 che va di moda in Europa.

Nome: Marley Aké

Data di nascita: 5 gennaio 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Leroy Sane