ufficiale Juve, Ake all'Yverdon. Interrotto il prestito con l'Udinese

Marley Ake continuerà la sua carriera all'Yverden. Il giocatore, di proprietà della Juventus, ha interrotto il prestito con l'Udinese per trasferirsi in Svizzera, come comunicato dai due club.

Il comunicato della Juventus.

"Continua in Svizzera la carriera di Marley Aké. Il centrocampista, classe 2001, risolve il prestito che attualmente lo lega all'Udinese e passa a titolo temporaneo all'Yverdon, squadra di centro classifica nella Super League elvetica. Marley, alla Juve dal 2021, in forza alla Next Gen, ha esordito a gennaio 2022 in Prima Squadra prima in Coppa Italia e, poche settimane dopo, in campionato. A gennaio 2023, Aké è andato in prestito semestrale in Francia, al Digione e poi, la scorsa estate, in Friuli".

Il comunicato dell'Udinese.

"Udinese Calcio comunica di aver interrotto anticipatamente il prestito del calciatore Marley Ake' dalla Juventus FC. A Marley il ringraziamento per l'impegno e la professionalità sempre dimostrati".