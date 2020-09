Una settimana alla Serie A: Iachini sogna questa Fiorentina. Tanti casi da risolvere: come schierarla?

Manca una settimana al via ufficiale della Serie A 2020/2021. Sarà l'anno che porterà agli Europei, con un calendario serrato, con tanti impegni uno dopo l'altro. Una stagione no stop che prenderà il via tra una settimana esatta. Quali sono le formazioni attuali delle venti formazioni del massimo campionato italiano e quali, invece, sognano di allenare a breve giro di posta, gli allenatori di Serie A? Colpi, obiettivi, sogni e chimere. Una giornata speciale, dedicata, a 7 giorni dal via, sulle colonne di Tuttomercatoweb.com.

Fiorentina

L'analisi della rosa che sta facendo Giuseppe Iachini, che al club ha chiesto giocatori top e d'esperienza, da Lucas Torreira a Krzysztof Piatek, è quella di una squadra che non è semplice da schierare in campo. Dovrà esser bravo l'allenatore a trovare l'amalgama giusta e pure molti giocatori a sapersi riadattare. Su tutti Federico Chiesa: Iachini, storicamente, gioca con il 3-5-2. Dove può giocare l'azzurro, si chiede il tecnico? Nei due ha per adesso Kouamé e Ribery, aspetta Piatek e dunque non pare incluso. Esterno destro, allontanandolo dalla porta? Forse sì. Terrebbe fuori lo spagnolo Lirola, che andrebbe a giocarsi il posto con Biraghi sulla sinistra. E in mezzo? E' arrivato Bonaventura e la sensazione è che formerà una mediana con Amrabat e Castrovilli. Perché e dove Torreira? Chi resterebbe fuori? E Borja Valero? Tanti interrogativi, nel dover disegnare un undici titolare, anche per Iachini. Che spera dietro di aver tutte conferme e nessuna cessione.

Come giocherebbe oggi la Fiorentina Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; Kouame, Ribery.

L'undici da sogno di Iachini Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Castrovilli, Amrabat, Bonaventura, Biraghi; PIATEK, Ribery.