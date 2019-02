Urodzonego w Polsce: un movimento pronto al salto di qualità

© foto di www.imagephotoagency.it

Krzysztof Piatek che timbra il cartellino con la regolarità di un impiegato delle poste, l'estremo difensore della Juventus, Wojciech Szczesny, ma anche il duo che ha steso il Parma a domicilio, Piotr Zielinski e Arkadiusz Milik. Ma non solo: il movimento polacco esprime il meglio di sè stesso in Italia, grazie alla presenza della colonia blucerchiata, Karol Linetty e Bartosz Bereszynski, ma anche ai vari Skorupski, Reca, Stepinski, Cionek, Salamon, Jaroszynski. Più numerosi interpreti di qualità che per il momento giocano in Serie B.

Urodzonego w Polsce, cioè "nato in Polonia" sembra poter diventare a breve un marchio sinonimo di qualità nel calcio, come lo è il Giappone per l'elettronica. Quattro delle reti di questo 25° turno di campionato portano la firma di calciatori polacchi, una tipologia di atleti che sembra trovarsi alla grande nel campionato italiano. E dopo l'esplosione di Piatek, il movimento calcistico biancorosso si gode la conferma ad altissimo livello di giocatori come Zielinski e Milik, che Ancelotti ha promosso a protagonisti assoluti nel Napoli: una ottima notizia per una Nazionale che ha deluso tutti gli addetti ai lavori nell'ultimo Mondiale e che vuole ritrovare un ruolo da protagonista all'Europeo.