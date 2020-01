© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al centro del campo e del progetto. E' un gennaio ricco per quanto riguarda registi, mediani, interni, trequartisti. La copertina va a Christian Eriksen, oggi in campo col Tottenham ma all'ultima probabile con gli Spurs prima dell'addio destinazione Inter. 15+2 l'ultima offerta, ci siamo quasi. Il caso è invece Allan: il brasiliano è in rotta col Napoli ma per adesso pare destinato a restare in casa azzurra. La Fiorentina cerca un colpo per Giuseppe Iachini: il nome è Alfred Duncan del Sassuolo, c'è però ancora distanza tra le parti coi 20 milioni chiesti dalla società neroverde. L'alternativa è Rolando Mandragora dell'Udinese, dove piace anche Seko Fofana. Non decolla lo scambio Rakitic-Bernardeschi fra Juventus e Barcellona mentre Emre Can ha per adesso solo estimatori, ma nessuna offerta, all'estero tra Everton e Borussia Dortmund. Ufficiale Riccardo Saponara al Lecce, in arrivo anche Afriye Acquah dal Malatyaspor in Turchia. Intanto il Brescia ha presentato Birkir Bjarnason e cerca un'altra zampata prendendo Miha Zajc dal Fenerbahce mentre su Hakan Calhanoglu del Milan c'è l'Arsenal. Chiosa su Blerim Dzemaili del Bologna: può andare in B cinese da Roberto Donadoni allo Shenzhen.