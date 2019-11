Verso Euro2020, 16 squadre per gli ultimi 4 posti. La guida ai playoff

20 squadre delle 24 previste per Euro2020 sono già note. Le altre 4 verranno fuori dagli spareggi in programma a fine marzo.

Le squadre ancora in corsa sono in totale 16, divise in 4 distinti 'percorsi' ognugno dei quali darà all'Europeo una nuova contendente. Il 26 marzo sono in programma le semifinali a gara secca, con le 4 squadre di ogni 'percorso' che saranno dimezzate. 5 giorni più tardi, il 31 marzo, spazio alle 4 finali da cui usciranno le ultime 4 partecipanti a Euro2020. Di seguito il programma nel dettaglio:

SEMIFINALI 26/03/20

GRUPPO A: Islanda-Romania e Bulgaria-Ungheria

GRUPPO B: Bosnia-Irlanda del Nord e Slovacchia-Irlanda

GRUPPO C: Scozia-Israele e Norvegia-Serbia

GRUPPO D: Georgia-Bielorussia e Macedonia del Nord-Kosovo