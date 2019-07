Via al mercato, Milan: Gigio verso Parigi, Cutrone può salutare

© foto di Federico De Luca

Tuttomercatoweb.com vi accompagna, in questo 1 luglio, prima giornata ufficiale del calciomercato estivo 2019/2010, nei rumors, nelle ufficialità e nelle trattative che le venti società di Serie A stanno portando avanti. Oltre ai consueti aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti anche club per club, per valutare tutto su entrate e uscite che presidenti e direttori sportivi stanno portando avanti anche in queste ore.

Entrate. Il Milan non sarà in Europa League ma il piano è quello di allestire una squadra in grado di lottare per le primissime posizioni. Definito l'affare Krunic con l'Empoli, sembrano a un passo dall'approdo alla corte di Marco Giampaolo il difensore Theo Hernandez e il centrocampista Dani Ceballos, entrambi provenienti dal Real Madrid. Serve un altro difensore e i nomi accostati al diavolo sono quelli di Andersen della Sampdoria e Lovren del Liverpool, l'obiettivo per il centrocampo è Torreira dell'Arsenal senza dimenticare Veretout della Fiorentina e soprattuto Praet della Samp che lo stesso Giampaolo conosce bene. Discorso analogo per Schick, in uscita dalla Roma. Per il ruolo di terzino sinistro resta caldo il nome di Mario Rui, in porta è viva la trattativa col PSG per Donnarumma in Ligue 1 e il conseguente trasferimento di Areola a Milanello.

Uscite. Cristian Zapata, Abate, Josè Mauri, Montolivo e Bertolacci salutano visto il contratto terminato ieri. Gustavo Gómez non tornerà alla base, Stefan Simić ha già firmato con l'Hajduk Spalato. Sulla lista degli addii c'è anche il nome di Cutrone, cercato da Torino e Cagliari.