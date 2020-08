Via alle Final Eight, Champions: Atletico nel lato debole. Ma mancherà Thomas

L'Atletico Madrid ha chiuso il campionato con una buona striscia di risultati positivi, seppur il distacco dalla vetta sia risultato piuttosto ampio. I Colchoneros inoltre sono carichi e desiderosi di arrivare nuovamente in fondo alla competizione, anche sfruttando il "lato debole" del tabellone in cui sono capitati. In caso di successo contro il Lipsia, infatti, gli uomini di Simeone affronteranno una fra Atalanta e PSG, scansando contemporaneamente le varie Lione, Manchester City, Barcellona e Bayern Monaco.

Come arriva alla Champions - L'aver eliminato il Liverpool nel doppio confronto di febbraio/marzo ha dato forza mentale e ed entusiasmo alla banda del Cholo che contro i giovani del Lipsia avranno l'occasione ghiotta per arrivare direttamente in semifinale. Simeone sa come preparare certe sfide e giovedì 13 agosto, data della partita, certi che i rojiblancos si faranno trovare pronti.

Non gioca da 25 giorni (al momento della gara, ultima partita Atletico Madrid-Real Sociedad 1-1)

Assenze, dubbi e cessioni - Diego Costa, Trippier e Mario Hermoso non sono al meglio, ma nei giorni che mancano alla sfida Simeone conta di recuperarli. Chi difficilmente sarà del match è Thomas, centrocampista titolare indiscusso per il tecnico argentino. Infortunatosi nell'ultima di campionato con la Real Sociedad, il ghanese potrebbe recuperare per l'ipotetica semifinale.

La possibile formazione - (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Llorente, Saul; Carrasco, Diego Costa