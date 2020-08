Via alle Final Eight, Europa League: Monchi lo rifà di nuovo. Siviglia abituato a vincere

Oggi inizia la final eight di Europa League in Germania. Chi vincerà fra Inter, Bayer Leverkusen, Wolverhampton, Manchester United, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Basilea e Copenaghen?

TRA LE OTTO - Ops, l’ho fatto di nuovo, potrebbe dire Monchi al suo ritorno con il Siviglia dopo un anno e mezzo (quasi due) di Roma, dove è arrivato in semifinale di Champions League ma ha incontrato moltissimi problemi sulla sua strada. Così gli andalusi hanno un valore aggiunto in panchina come Lopetegui, selezionatore ai Mondiali 2018 ma bruciato perché decise di firmare con il Real Madrid.

IL CAMMINO - Molto semplice il girone, ovviamente come testa di Serie, con l’APOEL di Nicosia come squadra più complicata da affrontare. Solo i ciprioti hanno portato via punti agli andalusi, mentre Dudelange e Qarabag sono stati liquidati senza colpo ferire. Più complicato il sedicesimo di finale, scavallato solamente grazie al pareggio per 1-1 di Club, in Romania, visto che nel ritorno è arrivato un pareggio a reti bianche. Poi la pandemia, il posticipare la sfida contro la Roma, fino al 2-0 lampante e debordante con i giallorossi.

ABITUDINE A VINCERE - Il fatto che Monchi abbia portato, anche grazie alla strategia di Lopetegui, il Siviglia in una final eight rischia di farlo diventare un’enorme mina vagante. Non c’è nessuno come la squadra andalusa ad avere vinto tante Europa League, di cui tre di seguito, e un trofeo manca da qualche anno. La sensazione è che ci possa andare nuovamente molto vicina, anche se il Wolverhampton sarà un osso duro perché formazione rodata e difficilmente superabile. Il palleggio può dare più di qualche problema agli avversari, anche se la mediana inglese in realtà parla lusitano.

GLI UOMINI MERCATO - Sicuramente è il madridista Reguilon il nome più cercato nelle ultime settimane. Piaceva al Manchester City, magari in prestito, può essere un’opzione anche per la fascia destra per il Napoli dopo che le richieste del Chelsea per Emerson Palmieri sono troppo esose per essere accontentate. Kounde invece piace al Real Madrid, mentre in entrata potrebbe esserci un italiano: Davide Calabria piace come terzino di destra, anche perché Jesus Navas incomincia ad avere la sua età.

PROBABILE FORMAZIONE - (4-3-3): Vaclik; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn; Jordàn, Fernando, Banega; Ocampos, de Jong, Suso.