© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Bilancio infortuni: Roma seconda a pari merito col Napoli, meglio solo il Lecce". VoceGiallorossa.it si concentra nella sua homepage natalizia sui tanti infortuni che hanno colpito lo scacchiere della Roma in questa prima parte di stagione: ben 26, proprio come il Napoli, ma 2 in meno rispetto all'ancor più sfortunato Lecce di mister Liverani.

Tante assenze, in casa giallorossa, che non hanno però impedito alla squadra di Paulo Fonseca di chiudere l'anno solare al quarto posto in classifica in campionato e col pass in mano per i sedicesimi di finale di Europa League. Mica poco.