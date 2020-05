Wyscout Ranking. Torna la Bundes: Hakimi il più in campo tra i baby. Gikiewicz in totale

La Bundesliga è pronta per tornare in campo. L'annuncio ufficiale, arrivato in settimana, prepara tutto per il ritorno delle stelle del campionato tedesco. Tuttomercatoweb.com offre grazie ai Rankings di Wyscout, la piattaforma leader per l'analisi dei dati per lo scouting e per i protagonisti del mondo del pallone, le classifiche dei top 5 divise per sezioni.

I più presenti

Due classifiche distinte, la prima per i giocatori in assoluto, la seconda per gli Under 21. Nella prima guidano come preventivabile tre portieri, in testa c'è una sorpresa come quello dell'Union Berlin neopromosso anche grazie ai recuperi. L'unico giocatore di movimento in questa top five è il difensore dello Schalke, Bastian Oczipka. Sorprese negli Under 21, dove tra quattro top di livello mondiale c'è anche un giocatore meno conosciuto come Sebastiaan Bornauw, centrale belga del Colonia. E' secondo dietro al terzino Hakimi del Dortmund in prestito dal Real dove tornerà a fine stagione. Ci sono anche la star della retroguardia del Lipsia, Upamecano, quella della trequarti del Leverkusen, Havertz, e il migliore per gol-assist in assoluto della Bundesliga, l'inglesino del Dortmund, Jadon Sancho.

1) Rafal Gikiewicz (Union Berlin) 2405

2) Yann Sommer (Borussia Monchengladbach) 2393

3) Timo Horn (Colonia) 2380

4) Bastian Oczipka (Schalke 04) 2378

4) Lukasz Hradecky (Bayer Leverkusen) 2378

1) Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) 2146

2) Sebastiaan Bornauw (Colonia) 1983

3) Dayot Upamecano (RB Lipsia) 1956

4) Kai Havertz (Bayer Leverkusen) 1947

5) Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 1872