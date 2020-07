Iachini su Ribery: "Faccio fatica sia a non farlo giocare che a sostituirlo. Imprescindibile"

Nel suo intervento a Sky Sport dopo il pareggio del Franchi contro il Cagliari, il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, ha parlato anche di Franck Ribery: "Faccio fatica sia a non farlo giocare che a sostituirlo, ma ovviamente va fatto respirare anche per non rischiare di perderlo. Teniamo conto che non giocava da mesi, ma ha giocato una buona gara. Gli è mancato il gol, nel primo tempo ci è andato vicino. Sta dando tanto come professionalità e impegno, ora voltiamo pagina e recuperiamo energie perché in questo tour de force c'è bisogno di tutti".