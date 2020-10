Iago Falque: "La mia Roma era pazzesca, così domenica il Benevento potrà battere i giallorossi"

"Della Roma di Garcia ho ricordi bellissimi, è stata una esperienza importante e mi sentivo importante. E' stata l'esperienza più importante per me da calciatore, peccato che alla fine non siamo riusciti a vincere ma la mia Roma era pazzesca". Parole e pensieri di Iago Falquè, attaccante del Benevento che ha parlato ai microfoni di 'Sky' del prossimo impegno contro la sua ex squadra. "Dobbiamo essere ben organizzati e dobbiamo sfruttare le pochissime occasioni che avremo a disposizione. Dobbiamo essere in giornata e aspettare che anche loro siano in una giornata un po' meno brillante. Sarà un Benevento come quello delle ultime settimane, offensivo e senza paura. Proveremo a far risultato".